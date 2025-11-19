HSV FanBox: Ein Stück Volksparkstadion für dein Zuhause!

Mit der HSV FanBox holst du dir die einzigartige Stimmung des Volksparkstadions direkt nach Hause.
Das 3D-Relief des Stadions spielt automatisch Stadion-Fangesänge und Hymnen des HSV ab – so, wie du sie von den Tribünen kennst.
Dank Bewegungssensor erwacht die FanBox zum Leben, sobald du dich näherst, und sorgt für echte Gänsehaut-Momente.
Perfekt für jeden HSV-Fan, der seine Leidenschaft überall spüren möchte – ob im Wohnzimmer, Büro, Fanraum, Flur, Bad oder Schrebergarten.
Ganz gleich ob Spieltag oder Alltag – die HSV FanBox bringt das Stadionfeeling überall hin.
Highlights:
- 3D-Relief des Volksparkstadions
- Spielt 17 Stadion-Fangesänge und Hymnen des HSV
- Integrierter Bewegungssensor – aktiviert automatisch den Sound
- Batteriebetrieben, kabellos und mobil
- Ohne WLAN oder App – sofort einsatzbereit
- Zum Hinstellen oder Aufhängen
- Satter Stadion-Sound dank präzise abgestimmter Lautsprechertechnik
- Offiziell lizenziertes HSV-Produkt
Größe: ca. 25 × 25 × 5,3 cm
Material: Kunststoff mit integrierten Premium-Lautsprechern
Hersteller:
Fantastic Frames GmbH
Völckersstraße 19
Völckersstraße 19
22765 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@fantastic-frames.com