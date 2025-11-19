HSV FanBox: Ein Stück Volksparkstadion für dein Zuhause!

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Mit der HSV FanBox holst du dir die einzigartige Stimmung des Volksparkstadions direkt nach Hause.

Das 3D-Relief des Stadions spielt automatisch Stadion-Fangesänge und Hymnen des HSV ab – so, wie du sie von den Tribünen kennst.

Dank Bewegungssensor erwacht die FanBox zum Leben, sobald du dich näherst, und sorgt für echte Gänsehaut-Momente.

Perfekt für jeden HSV-Fan, der seine Leidenschaft überall spüren möchte – ob im Wohnzimmer, Büro, Fanraum, Flur, Bad oder Schrebergarten.

Ganz gleich ob Spieltag oder Alltag – die HSV FanBox bringt das Stadionfeeling überall hin.

Highlights:

3D-Relief des Volksparkstadions

Spielt 17 Stadion-Fangesänge und Hymnen des HSV

Integrierter Bewegungssensor – aktiviert automatisch den Sound

Batteriebetrieben, kabellos und mobil

Ohne WLAN oder App – sofort einsatzbereit

Zum Hinstellen oder Aufhängen

Satter Stadion-Sound dank präzise abgestimmter Lautsprechertechnik

Offiziell lizenziertes HSV-Produkt

Größe: ca. 25 × 25 × 5,3 cm

Material: Kunststoff mit integrierten Premium-Lautsprechern

Hersteller:





Fantastic Frames GmbH

Völckersstraße 19

22765 Hamburg