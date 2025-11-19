HSV FanBox: Ein Stück Volksparkstadion für dein Zuhause!
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HSV FanBox: Ein Stück Volksparkstadion für dein Zuhause!

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Mit der HSV FanBox holst du dir die einzigartige Stimmung des Volksparkstadions direkt nach Hause.
Das 3D-Relief des Stadions spielt automatisch Stadion-Fangesänge und Hymnen des HSV ab – so, wie du sie von den Tribünen kennst.
Dank Bewegungssensor erwacht die FanBox zum Leben, sobald du dich näherst, und sorgt für echte Gänsehaut-Momente.

Perfekt für jeden HSV-Fan, der seine Leidenschaft überall spüren möchte – ob im Wohnzimmer, Büro, Fanraum, Flur, Bad oder Schrebergarten.
Ganz gleich ob Spieltag oder Alltag – die HSV FanBox bringt das Stadionfeeling überall hin.

Highlights:

  • 3D-Relief des Volksparkstadions
  • Spielt 17 Stadion-Fangesänge und Hymnen des HSV
  • Integrierter Bewegungssensor – aktiviert automatisch den Sound
  • Batteriebetrieben, kabellos und mobil
  • Ohne WLAN oder App – sofort einsatzbereit
  • Zum Hinstellen oder Aufhängen
  • Satter Stadion-Sound dank präzise abgestimmter Lautsprechertechnik
  • Offiziell lizenziertes HSV-Produkt

 

Größe: ca. 25 × 25 × 5,3 cm
Material: Kunststoff mit integrierten Premium-Lautsprechern

Hersteller:

Fantastic Frames GmbH
Völckersstraße 19
22765 Hamburg
Deutschland

 

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